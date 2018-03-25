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عائلة تتفق مع مغتصِب ابنتها.. على اغتصاب شقيقته انتقاما
الأحد 25 مارس 2018 - 18:54
اعتقلت الشرطة الباكستانية 12 شخصاً، بينهم أعضاء في مجلس قروي وكبار سن وأقارب، لإصدارهم أوامر لرجل باغتصاب فتاة انتقاماً لاغتصاب شقيقته.
وقال ضابط الشرطة رحمت علي، إن المتهمين مثلوا أمام محكمة، الأمر الذي يسمح للشرطة بالتحقيق معهم لمدة أسبوع دون الإفراج عنهم بكفالة.
وأضاف أنه في أعقاب اغتصاب فتاة بالقرية، طلبت عائلة المغتصب المزعوم، ويدعى وسيم سعيد من مدينة بيرمحل، العفو من عائلة الفتاة. واتفق الطرفان على التصالح بشرط اغتصاب شقيقة سعيد.
لا يزال الاغتصاب الانتقامي منتشراً في بعض المناطق الريفية في باكستان، رغم أنه محظور بموجب القانون.