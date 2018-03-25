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كُتّاب وآراء
مفاتيح السيارات اللاسكية تحتوي على ثغرات أمنية كثيرة
حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن السيارات المزودة بالمفاتيح اللاسلكية Keyless تعد أكثر عُرضة للسرقة مقارنة بالسيارات المزودة بالمفاتيح اللاسلكية العادية، وذلك بعد إجراء الاختبار على 180 موديلاً من السيارات المختلفة.
واعتمد الخبراء الألمان في الاختبار على وسيلة تمديد لاسلكية يتم تجميعها ذاتياً بواسطة الأجزاء الإلكترونية العادية ولا تحتاج لجهد كبير على غرار ما يفعله اللصوص، ومُد الاتصال اللاسلكي بين السيارة والمفتاح لما يصل إلى كيلومترٍ، وذلك بغض النظر عما إذا كان مفتاح السيارة في منزل صاحب السيارة أو جيب سترته.
وبتمديد الاتصال اللاسلكي يمكن للصوص فتح السيارة بسرعة والسير بها بعيداً، لأنه يتم التغلب في معظم الأحيان على مانع الحركة وجهاز الإنذار ضد السرقة، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة استعمال المفاتيح اللاسلكية Keyless لا يتعين على قائد السيارة الضغط على أي أزرار لفتحها.
ويمكن لأصحاب السيارات تعطيل هذا النظام بشكل لاحق في بعض الموديلات فقط، ولكن نادي السيارات الألماني أشار إلى أنه لا معنى لدفع كلفة إضافية نظير هذا النظام عند شراء السيارة، ليُعطل في النهاية.
وينصح الخبراء بتوخي الحرص والحذر عند التعامل مع المفاتيح اللاسلكية Keyless وعدم حفظها في المنزل قرب النوافذ أو الأبواب الخارجية، علاوة على أنه يتوجب على الشركات تأمين قائدي السيارات من خلال طرح تحديثات لهذه المفاتيح.