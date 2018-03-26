ماذا يحصل لحسابك على فيسبوك بعد وفاتك؟

DW عربية*

تكتسب مسألة مصير الإرث الرقمي أهمية متزايدة، وهذا يطال المستخدمين النشطاء الذين تبادلوا آلاف الصور والفيديوهات تحت اسمهم. وتُعد المعلومات والبيانات والتغريدات على فيسبوك وثائق مفصلة تكشف عن سلوكيات الأشخاص وعلاقاتهم مع الأصدقاء والمعارف. فما الذي سيحصل مع كل هذا الكم بعد الموت؟

فيسبوك اتخذ بعض الإجراءات كي يتمكن المستخدمون بعد وفاتهم من الحفاظ على السيطرة على أنشطتهم في الوسائل الاجتماعية. ومن بين هذه الإمكانيات حذف الحساب كليا. وتتمثل إمكانية أخرى في تحويل الحساب إلى حالة تذكارية. فعندما يموت المستخدم يظهر بجانب اسمه كلمة "في الذاكرة" ويمكن للأصدقاء والعائلة أن يتبادلوا تلك الذكريات. وبيانات المستخدم قبل وفاته تبقى على فيسبوك.

والفرق بين حساب شخص حي وآخر ميت هو أنه لا أحد بإمكانه دخول الحساب الذي يكون في حالة تذكارية. وفي هذا الوضع كان حساب البنت التي توفت في برلين. وقد سمح لها أبواها بفتح حساب على فيسبوك عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها بشرط أن تعطيهما كلمة السر لولوج الحساب. لكن عندما حاولت الأم الدخول بعد وفاة البنت ظهر اسم البنت وبجانبه كلمة "في الذاكرة". ويمكن لمستخدمي فيسبوك أن يعينوا شخصا يقوم بإدارة حسابهم بعد الممات. ومن أجل ذلك يجب أن يكون عمر المستخدم أكثر من 18 عاما، إلا أن البنت المتوفاة في برلين لم تكن لها هذه الإمكانية لأن عمرها كان 15 عاما.

"ماذا لو فارقت الحياة"

يوجد تطبيق على فيسبوك يُسمى "ماذا لو فارقت الحياة" يمكن للمستخدمين أن يتركوا عبره خبرا أخيرا يظهر بعد الموت. وهذه إمكانية مهمة فقط لأولئك الذين لهم وقت التفكر وليس للذين يفارقون الحياة فجأة. بإمكان مستخدمي "لو فارقت الحياة" أن يكتوبوا نصا قصيرا أو تحميل فيديو.

كيفما كان الأمر، فمن أجل إدارة الإرث الرقمي يجب اتخاذ إجراءات سابقة. غير أن المستخدمين الشباب قلما يفكرون في الموت ، فهل يُتوقع أن يفكروا في مصير إرثهم الرقمي.

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