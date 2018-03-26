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الرئيسية | منوعات | في 71 من عمره وبعد زواجه من 3 نساء.. رجل يقرر التحول إلى امرأة!

في 71 من عمره وبعد زواجه من 3 نساء.. رجل يقرر التحول إلى امرأة!

في 71 من عمره وبعد زواجه من 3 نساء.. رجل يقرر التحول إلى امرأة!
صحف
الاثنين 26 مارس 2018 - 14:29

قرّر سائق حافلة، الذي ولد ذكرا وتزوج 3 نساء، الخضوع لعملية تغيير الجنس، بالرغم من تقدمه الكبير في العمر، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"البريطانية.

وأطلق السائق على نفسه اسم "سايمون"، وذلك بعدما كان يعيش حياته بشكل عادي كرجل مع زوجاته السابقات، في بلدة "والسال" البريطانية.

لكنه لم يعد قادرا على إخفاء معاناته، وبدأ يرتدي ملابس الفتيات، حيث قال "حاولت أن أتعايش مع ما كنت عليه.. لكنني لم أنجح في هذا الأمر".

وتابع أنه يبلغ حاليا من العمر 71 سنة، وأنه قرر الانفصال عن زوجته الثالثة والخضوع لعملية تغيير الجنس خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف "أعيش حياتي الآن كأي امرأة، ومن لا يعرفني لن يلعم أبدا أنني كنت رجلا لسبعة عقود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - دعباجي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:45
لا يهم كلام الناس، فلإنسان خلق ليلبي احتياجته الخاصة، نقطة.....رجوع لسطر.
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