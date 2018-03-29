الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع !

هسبريس - الأناضول

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات الخميس لأدنى مستوى في أسبوع، بالتزامن مع هدوء المخاطر الجيوسياسية، وانحسار احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية، وصعود الدولار.

وبحلول الساعة (07:00 تغ)، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.03 بالمائة، لتصل إلى 1329.7 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.78 بالمائة، إلى 1324.23 دولارا للأوقية.

والذهب كان الملاذ الآمن وما يزال على مر العصور، ويتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية، لأن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضا من معظم الأصول الأخرى، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة 16.26 دولارا للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة طفيفة 0.01 بالمائة، إلى 937.8 دولارا للأوقية.