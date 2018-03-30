24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. القبابي يصوّر انكسارات "درب الحمام" في مسلسل "عز المدينة" (5.00)

  2. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  3. مومو وأصحاب الطاكسيات (5.00)

  4. الإفريقي: الصحافيات ضحايا "الكنبة".. وجهات خفية تتحكم بالمغاربة (5.00)

  5. الأبلق يخشى القتل داخل "عكاشة" .. والنيابة العامة: محض خيال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه الآثار الصحية لعملية "طقطقة الأصابع"

هذه الآثار الصحية لعملية "طقطقة الأصابع"

هذه الآثار الصحية لعملية "طقطقة الأصابع"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 30 مارس 2018 - 22:53

يلجأ البعض إلى طقطقة الرقبة أوالظهر والأصابع أيضاً، وقد يختلف البعض حول مدى خطورة الطقطقة على الجسم. فالبعض يرى أنها غير صحية للمفاصل والعظام، في حين يرى آخرون أنها لا تمثل مشكلة كبيرة. فماذا يقول الخبراء بخصوص ذلك؟

يجد البعض طقطقة المفاصل أمرا مقززا بينما يعتقد آخرون إنها رائعة. ففيما يتعمد البعض طقطقة أصابعهم، يسمع آخرون طقطقة ركبهم عندما يجلسون القرفصاء دون أن يسعوا إلى ذلك. فماذا تعني طقطقة المفاصل على وجه الدقة؟

كارولينه فركمياستر، وهي متخصصة في تجبير العظام بالمستشفى الجامعي في إبندورف بهامبورغ، لا يمكنها شرح أسباب ذلك، حيث أكدت أنها "لا تعرف" معنى ذلك. لكن الكثير من العلماء حاولوا جاهدين معرفة كيف يظهر هذا الصوت الغريب.

والشيء الوحيد الذي يعرفنوه بالتأكيد أن السائل يميل للتحول إلى غاز وأنه كلما كان الضغط المناخي أقل، زادت احتمالية حدوث ذلك. وهذا هو سبب غليان المياه عند مئة درجة مئوية في الارتفاعات المنخفضة وعند درجات حرارة أقل في الارتفاعات الأعلى.

وهذا ما يحدث على الأرجح بالضبط مع بعض الأشخاص، حيث يتحول السائل في المحفظة المفصلية إلى غاز تحت الضغط ويعود بشكل مفاجئ إلى مياه عندما ينخفض الضغط. وهذه العملية تحدث صوت طقطقة.

وتشير فركمايستر قائلة: "إنه لا توجد ببساطة دراسات كبيرة في هذا الشأن". إذن ماذا ينبغي أن نفعل؟ تقول فركمايستر إن النتائج الضعيفة للأبحاث في هذا الشأن تقودنا إلى أنها ليست مشكلة كبيرة بأي حال من الأحوال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.