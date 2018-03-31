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هذه الأعراض تنذر بسرطان الثدي

هذه الأعراض تنذر بسرطان الثدي
هسبريس - د.ب.أ
السبت 31 مارس 2018 - 16:39

حذرت مجلة "إن ستايل" الألمانية من أن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بسرطان الثدي، مثل وجود عقد بالثدي أو مواضع تصلب أو مواضع ارتفاع.

ومن الأعراض الأخرى، التي تدق ناقوس الخطر، اتخاذ جلد الثدي شكل قشرة البرتقال أو ظهور قشور أو بقع على حلمة الثدي أو تعرضها لنزيف أو اتجاهها للداخل وعدم خروجها مجدداً.

لذا شددت المجلة المعنية بالصحة والجمال على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض، والتي يمكن اكتشافها من خلال تحسس الثدي بانتظام أثناء الاستحمام مثلاً.

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