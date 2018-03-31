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ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل يوميا؟
صحف
السبت 31 مارس 2018 - 21:33

ذكر موقع brightside مجموعة من الفوائد التي تحدث لجسم الإنسان إذا تناول العسل يوميًا، نستعرضها في التالي:

- نقاء البشرة

يساعد الـ "antioxidant" الذي يمتص السموم من الجسم، ويحسن نشاط الدورة الدموية، ويساعد على نقاء البشرة.

- إنقاص الوزن

عادًة ما يوصي الأطباء بالابتعاد عن السكريات أثناء اتباع الحمية الغذائية، ولكنهم يسمحون بالعسل، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الحرق.

- خفض معدل الكوليسترول

يحتوي العسل على فيتامينات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

- تقوية الذاكرة

أظهرت بعض البحوث أن العسل له قدرة على مكافحة الإجهاد الذهني، وتحسين الذاكرة، ويعود ذلك إلى امتصاص الكالسيوم الموجود في العسل بسهولة، فينشط أداء الدماغ.

- نوم أفضل

السكر الموجود في العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل "السيروتونين" كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.

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