24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عن مؤتمر الرأسمال البشري والتسويق الترابي
- المبصاريون يكرمون الروخ
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار
- الجيش المصري يعلن مقتل عسكريين و6 مسلحين
- امرأة عارية قرب مسجد تثير معركة سياسية بالجزائر
بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)
بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 (5.00)
- المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية - (264)
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار - (128)
- العثماني يبحث تعبئة المغاربة .. وقيادات حزبية: خيار الحرب وارد - (120)
- برلماني مغربي يدعو الجيش إلى التدخل العسكري ضد البوليساريو - (107)
- بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل يوميا؟
ذكر موقع brightside مجموعة من الفوائد التي تحدث لجسم الإنسان إذا تناول العسل يوميًا، نستعرضها في التالي:
- نقاء البشرة
يساعد الـ "antioxidant" الذي يمتص السموم من الجسم، ويحسن نشاط الدورة الدموية، ويساعد على نقاء البشرة.
- إنقاص الوزن
عادًة ما يوصي الأطباء بالابتعاد عن السكريات أثناء اتباع الحمية الغذائية، ولكنهم يسمحون بالعسل، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الحرق.
- خفض معدل الكوليسترول
يحتوي العسل على فيتامينات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.
- تقوية الذاكرة
أظهرت بعض البحوث أن العسل له قدرة على مكافحة الإجهاد الذهني، وتحسين الذاكرة، ويعود ذلك إلى امتصاص الكالسيوم الموجود في العسل بسهولة، فينشط أداء الدماغ.
- نوم أفضل
السكر الموجود في العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل "السيروتونين" كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.