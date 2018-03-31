طريقة بسيطة لتخفيض الوزن!

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النشاء الموجود في البطاطا والخبز والمعكرونة وفي عدد من الفواكه هو من الكربوهيدرات التي يتسبب تناولها في زيادة الوزن، ولكن آخر الدراسات جعلت خبراء التغذية يغيرون نظرتهم إلى النشاء.

أثبت باحثون من مختبر التغذية والتمثيل الغذائي البشري التابع كلية سكيدمور، بأن المواد المحتوية على نشاء مقاوم أو غير قابل للهضم تثير في الجسم عمليات فيزيولوجية تحفز عملية هضم الطعام وارتفاع مستوى تبادل الطاقة، ما يساعد على تسريع استهلاك المخزون الدهني في الجسم.

وأعلن الباحثون أن "النشاء الثابت يمر عبر الأمعاء الدقيقة، حيث يتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، يستهلكها الإنسان كطاقة. مثل هذا النشاء، يعتبر إضافات بيولوجية وغذاء لبكتريا القولون".

وفق رأيهم، النشاء الموجود في البطاطا والبقوليات والحبوب الكاملة قد يصبح أحد أهم مكونات الوجبات الغذائية للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري. كما أن تناوله يعوّض الاستهلاك المتكرر للحوم الحمراء ويخفض من خطورة الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويشير الخبراء إلى أن المعالجة الحرارية للمواد تؤثر في النشاء المقاوم الذي تحتويه، ولهذا السبب المعكرونة والحبوب والبقول يجب تناولها مطبوخة بصورة غير كاملة.

وقد بينت نتائج اختبارات أجراها أطباء برئاسة البروفيسور بول أريرو أن تناول النشاء المقاوم يساعد في التحكم بالوزن. شاركت في هذا الاختبار 70 امرأة كن يتناولن في الصباح فطائر مصنوعة من النشاء الاعتيادي والمقاوم وكذلك من الاثنين معا، لتضح في نهاية الاختبار أن الجمع بين النشاء المقاوم والبروتينات يؤدي إلى سرعة حرق السعرات الحرارية في الجسم.

ويقول البروفيسور "نحن لا نعرف كم هي إمكانيات النشاء المقاوم في مكافحة البدانة، بيد أن المعطيات عن فائدته تثير التفاؤل، لذلك إذا جمعنا بين النشاء المقاوم مع البيض والجبن وبروتين مصل اللبن والبازلاء وبروتين الدجاج والزبادي سنحصل على مزيج قوي لحرق دهون الجسم لإنتاج الطاقة".