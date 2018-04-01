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الرئيسية | منوعات | السلطات الهندية تبحثُ عن قرد سرق طفلا

السلطات الهندية تبحثُ عن قرد سرق طفلا

السلطات الهندية تبحثُ عن قرد سرق طفلا
وكالات
الأحد 01 أبريل 2018 - 15:06

بدأت السلطات الهندية بالبحث عن قرد يُزعم قيامه باختطاف طفلٍ في ولاية أوريسا شرقي الهند.

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد قام قردٌ يوم السبت الماضي باختطاف طفل من منزل والديه في ولاية أوريسا.

وعثر أفراد العائلة الهندية على طفلهم حديث الولادة، في بئر بالقرب من منزلهم، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة.

فيما أوضحت الشرطة أن القردة عادة ما تدخل المنازل لسرقة الطعام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بسرقة طفل حديث الولادة.

وقال "بي سي برادهان" الضابط في الشرطة المحلية، إن الشرطة تعمل مع متخصصين في صيد القرد، للعثور على القرد السارق خلال أسبوع.

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