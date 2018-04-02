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كُتّاب وآراء
خدعة جديدة تمكن اللصوص من سرقة سيارتك في 40 ثانية!
حذرت الشرطة البريطانية من خدعة خطيرة يلجأ إليها اللصوص وتمكنهم من فتح أبواب السيارات الفاخرة بسهولة شديدة وسرقتها في غضون ثوان معدودة. هذه العملية تتم وأنت جالس في بيتك ولا تستشعر أي خطر!
تبذل شركات صناعة السيارات جهودا جبارة لزيادة الرفاهية ودرجة التأمين في السيارات الحديثة، لكن يبدو أن اللصوص المحترفين صاروا على نفس الدرجة من التقدم للتعامل مع هذه التقنيات وإتمام عمليات السرقة بسرعة شديدة ودون أي ضوضاء.
ونشرت الشرطة البريطانية لقطات مصورة لكيفية سرقة سيارة مرسيديس حديثة في غضون 40 ثانية فقط. ويظهر الفيديو كيف استطاع لصان فتح أبواب السيارة باستخدام جهاز قادر على استقبال إشارات مفتاح السيارة وفتح أبوابها في خلال ثوان معدودة. ويمكن استقبال الإشارات الصادرة عن مفتاح السيارة عندما يكون صاحبها على مقربة من السيارة، ما يعني أن عملية السرقة قد تتم وأنت جالس في منزلك وتعتقد أن السيارة المركونة أمام البيت في أمان.
ونقلت مواقع إخبارية بريطانية عن مارك سيلفستر من الشرطة الجنائية البريطانية قوله، إن أفضل طريقة للحماية من مثل هذه السرقات، تتمثل في وضع مفتاح السيارة داخل حقائب مصنوعة خصيصا بطريقة تمنع استقبال إشارات من مفتاح السيارة.
ولفتت الشرطة انتباه أصحاب السيارات، إلى ضرورة التواصل الدائم مع شركات تصنيع السيارات، للتعرف على أحدث تقنيات الحماية وسد الثغرات الأمنية المحتملة.