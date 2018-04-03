حوّل مشاعرك السلبية إلى إيجابيّة.. في ربع ساعة فقط!

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سواء كنت تعاني من ضغوط العمل والحياة، أو تشعر بأنك غير راضٍ عن صفاتك الجسدية، فأنت بحاجة إلى تعديل حالتك الذهنية والمزاجية، عبر مجموعة من الممارسات البسيطة.

وفي كتابه "15 دقيقة إلى السعادة"، يشرح المعالج النفسي البريطاني ريتشارد نيكولز، مجموعة من التمارين اليومية البسيطة، التي تساعد في التغلب على المشاعر السلبية، وتحويلها إلى مشاعر إيجابية في دقائق معدودة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

كتابة المذكرات

يعتقد الدكتور نيكولز، أن تدوين الذكريات الشخصية يساعد في الحصول على منظور أفضل للأشياء، وتشير الأبحاث إلى أن لها فوائد مماثلة للحصول على مشورة المختصين. لكن يجب القيام بذلك بشكل صحيح، فكتابة المذكرات لا يجب أن يدور حول الانغماس في الشفقة على الذات، بل هي أداة توفر لك رؤية بديلة للتفكير والشعور والتصرف.

التأمل

التأمل يساعد على الاسترخاء ويمنحك فرصة للعيش مع أفكارك، وهو طريقة رائعة لإبعاد الأفكار السلبية. وليس بالضرورة أن تمتد جلسة التأمل لوقت طويل، إذا تكفي ممارسة هذه الرياضة الفكرية لمدة دقائق معدودة بشكل يومي.

وقف الأفكار

تعلم أن توقف الأفكار والمشاعر السلبية، وفي المرة المقبلة التي تسيطر عليك بعض هذه الأفكار، اصرخ بصوت عال داخل رأسك "توقف" وتخيل شيئاً يشير إلى هذا المعنى، مثل الضوء الأحمر، ثم استبدل الأفكار السلبية بأخرى إيجابية.

ضع نفسك في المقدمة

إذا كنت قد تعودت على تقديم الآخرين على نفسك، فهذا الامر يضعف ثقتك بنفسك، وتدني احترامك لذلك، ويغرس مشاعر الحزن والتعاسة، لذلك يجب أن تتعلم بأن تضع نفسك أولاً، وتتعلم أن تقول "لا" للآخرين.