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مزاح يتحوّل إلى جريمة على Facebook Live

مزاح يتحوّل إلى جريمة على Facebook Live
صحف
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 01:11

كانت امرأة تعبث بمسدس محشو بطلقات الرصاص قبل أن تطلق النار على رجل داخل السيارة خلال "بث حي" على فيسبوك.

وأظهر بث "فيسبوك لايف" رجلا يدعى ديفين هولمز، يجلس في مقدمة سيارة داخل إحدى محطات الوقود بهيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وبجانبه امرأة تدعى كاساندرا دامبير، ورجل آخر في المقعد الخلفي.

وبينما كان الأشخاص الثلاثة يمزحون داخل السيارة خلال "بث حي" على فيسبوك، وضع الرجل الجالس في المقعد الخلفي مسدسا بين هولمز ودامبير، الجالسين في المقاعد الأمامية.

والتقطت دامبير المسدس وقامت بتوجيهه نحو الكاميرا، وحينها قال هولمز: "أنت تصيبيني بالتوتر"، قبل أن تطلق دامبير رصاصة أصابته في رأسه. وانتهى "البث الحي" والدماء تلطخ أيدي دامبير والرجل الجلس في المقعد الخلفي، في حين كان قميص هولمز ملطخا بالدماء.

وألقت الشرطة الأميركية القبض على دامبير، فيما ادعت المرأة أنها كانت تعبث بالمسدس ولم تظن أنه كان محشو بالطلقات. ولا يزال هولمز على قيد الحياة، ونقل إلى مستشفى بن توب في هيوستن بتكساس.

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