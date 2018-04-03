سودانية تدخل التاريخ بقيادة فريق للرجال !

وكالات

لا يزال وجود منتخب وطني نسائي لكرة القدم في السودان حلماً بعيد المنال، إلا أن سلمى الماجدي وجدت طريقة لإشباع عشقها للعبة الشعبية، من خلال تدريب فريق للرجال.

والماجدي البالغة من العمر 27 عاماً، هي، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي "فيفا"، أول إمرأة تتولى تدريب فريق للرجال في أفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال.

وفي ردها على سؤال عن سبب اختيارها لهذا المسار، تقول الماجدي: "كرة القدم هي حبي الأول".

وبزيها الرياضي وحجابها الأسود اللون أيضاً، تقود الشابة السمراء تدريب النادي الأهلي بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي، حيث يطلق عليها اللاعبون لقب "الأخت المدربة".

وتقول الماجدي: "أصبحت مدربة، لأنه حتى الآن لا وجود لكرة القدم النسائية في السودان".

ومنذ سن المراهقة، وقعت إبنة رجل الشرطة المتقاعد في غرام اللعبة، ففي السادسة عشرة من عمرها، كانت تتابع شقيقها الأصغر خلال تدريبات مدرسة الكرة بنادي الهلال، وتأثرت بطريقة عمل المدرب، وراقبت بتمعن تقنياته وتحركاته والأماكن وضعه العلامات أثناء الحصص التدريبية.

وأوضحت الماجدي وهي تراقب تدريبات لاعبيها في ظل طقس حار على الملعب في القضارف: "في نهاية كل حصة تدريبية كنت أتحدث معه حول التقنيات التي استخدمها في تدريب الأولاد، وعندما لاحظ شغفي بكرة القدم أعطاني فرصة للعمل معه".

وتولت الماجدي تدريب الفئات العمرية لنادي الهلال (دون 13 عاماً ودون 16 عاماً) في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الغربية للنيل.

وتتحدث الماجدي بصوت خافت يخفي نبرة واثقة، وتشدد على أن "كل علامات الاستفهام التي طرحت بدايةً حول فهمها لكرة القدم أو إلمامها بخطط اللعبة، ذهبت أدراج الرياح مع مرور الوقت".

واختارتها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 2015 ضمن لائحة "أكثر 100 امرأة تأثيراً" في العالم، وهي تولت تدريب فرق النصر، النهضة، النيل حلفا، والمورده، التي تلعب ضمن دوري الدرجة السودانية الثانية.

وحازت على رخصة تدريب من الفئة "باء" من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تتيح لها تدريب أي ناد من الفئة الأولى في أي بلد أفريقي.

والسودانية الوحيدة غيرها التي عرفت نجاحا في كرة القدم، كانت الحكم منيرة رمضان، التي تولت قيادة مباريات للذكور في سبعينات القرن الماضي.

وانضم السودان الى فيفا في 1948، وكان مع مصر واثيوبيا وجنوب أفريقيا من مؤسسي الاتحاد الأفريقي للعبة، إلا أن مستوى كرة القدم في البلاد لم يشهد نمواً كبيراً، واقتصرت انجازات منتخب الرجال على التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في 1970.