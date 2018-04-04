كيف تتخلص من الصديد بشكل صحيح؟

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حذرت الدكتورة أوته زيمان هارمز من التخلص من الصديد بالضغط على موضع الجرح، نظراً لأن ذلك يتسبب في تفاقم الجرح.

وبدلاً من ذلك، تنصح اختصاصي الأمراض الجلدية باستخدام المطهرات مثل أوكتينيدين أو المراهم المحتوية على اليود. أما الجروح الكبيرة فيجب علاجها على يد الطبيب.