نصائح هامة موجّهة لكلّ عازب

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يحتاج قرار الزواج إلى الكثير من الدراسة والتمعن، فالعلاقة الزوجية من أكثر العلاقة الإنسانية حساسية، وتحتاج إلى درجة عالية من الانسجام بين الزوجين.

إذا كنت تفكر بالزواج، أو على وشك دخول القفص الذهبي، يقدم لك موقع "باستل" مجموعة من النصائح التي يجب أن يعرفها كل عازب:

الانتباه إلى العلامات التحذيرية

عندما تقع في حبّ شخص ما، تحاول التغاضي عن كل عيوبه، ولا تنظر إلى الأشياء الإيجابية فيه، ولكن يجب أن تتنبه إلى بعض العلامات التحذيرية في تصرفاته، والتي يمكن أن تشكل خطراً على علاقتكما الزوجية في المستقبل.

الحديث عن المستقبل

قبل الارتباط والالتزام بالحياة الزوجية، يجب أن تتحدث مع الشريك عن حياتكما المستقبلية، وما ترغبان بفعله، ووضع خطة تسيران عليها بشكل دائم، وذلك لتجنب الحياة الفوضوية التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال.

تزوّج فقط إذا كنت ترغب فعلاً بذلك

يجب أن تكون الرغبة بالزواج نابعة عن قناعة كاملة لديك، ولا تدع أحد يؤثر في قرارك، فأنت من سيعيش هذه التجربة، ويتحمل كل نتائجها بالكامل.

حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر الشريك

النقاش والجدال أمر لا بد منه في العلاقة الزوجية، وحاول دوماً، أن تنظر إلى الأمور من وجهة نظر الشريك، لتتمكن من تفهم ما يفكر به، وتتوصلان إلى حل يرضي الطرفين

الثقة أمر أساسي

تعتبر الثقة أحد أهم الأساسات التي تبنى عليها العلاقة الزوجية، لذلك يجب حلّ أيّ مشاكل تتعلق بالثقة المتبادلة بين الزوجين بشكل فوري، وإلا ستدمر هذه العلاقة.

ناقش مع الشريك ماذا تريد من الزواج

يجب أن يدرك كل من الطرفين، ما الذي يرغبان بالحصول عليه من العلاقة الزوجية، فمعرفة حاجات الشريك والعمل على تلبيتها، يساعد في ديمومة العلاقة الزوجية.

دعم الشريك

حاول أن تستفيد من عوامل القوة التي تمتلكها لدعم الشريك، وبالمقابل، الحصول على أي دعم تحتاجه منه، فالعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، يساعد فيها كل طرف الآخر، في سبيل سعادة الأسرة.

الاحترام المتبادل

لا يكفي الحبّ لبناء علاقة زوجية سليمة، بل يجب أن يكون مترافقاً مع الاحترام المتبادل بين الطرفين، ومن الضروري أن تحترم رغبات وإمكانات وآراء الشريك، وبالمقابل تحصل على الاحترام الذي تنتظره منه.

مناقشة الأمور المالية

يشعر البعض بالحرج من مناقشة الأمور المالية قبل الزواج، لكن هذا الأمر ضروري لبناء علاقة زوجية على أسس سليمة، فبالإضافة إلى العوامل الروحية والمشاعر الصادقة، لا بد من توفر أساس مادي قوي تُبنى عليه هذه العلاقة.

لا تحوّل الخلافات الصغيرة إلى مشاكل كبيرة

كما ذكرنا سابقاً، فإن الاختلاف بالرأي أمر لا بد منه في أية علاقة، ومن الضروري أن يدرك كل من الزوجين ذلك، ويعملان على حل أية خلافات تنشأ بينهما بالحوار، وعدم السماح لها بأن تتفاقم لتصبح عصية على الحل.