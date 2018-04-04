صور.. فيل غاضب يروع أشخاصا في سريلانكا

وكالات

تظهر الصور التالية مشهدا للفيل وهو يصرخ بجنون ويهز سيارة جيب على متنها مجموعة من السائحين. لم تكن العملية صعبة بالنسبة للفيل نظرا لخفة وزن السيارة ومن عليها الذين كانوا يجهلون سبب ثوران الفيل.

وأفادت التقارير أن السائق والركاب لم يتحركوا على الفور، وبقوا يلتقطون صورا للفيل. ولحسن الحظ، تمكن الجميع في السيارة من النجاة من بطش من "المغفل الغاضب" في النهاية.

الفيل هو أحد الأنواع المهددة بالانقراض في سري لانكا، ويقدر عدد الفيلة في البلاد بـ300 رأس فقط. وهو محمي بموجب قانون البلاد ويعاقب بالإعدام كل من يقترف جرم قتله في عمليات الصيد غير المشروع. والصور الدرامية في حديقة سري يلانكا يالا الوطنية يوم الثلاثاء. أظهرت أيضا فيلا يطارد سيارة جيب وقام هذا المخلوق الضخم بمد رأسه داخل نافذة السيارة طلبا للطعام وكاد بفعلته هذه يقلب السيارة.