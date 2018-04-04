الحكم على سلمان خان بالسجن 5 سنوات

وكالات

قضت محكمة هندية أمس، بحبس الممثل الهندي سلمان خان لمدة خمسة أعوام على خلفية قتل غزال من الفصائل النادرة منذ ما يقرب من عقدين، وكانت المحكمة قد قضت بإدانة خان في القضية.

وأدين خان (52 عاما) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض، في قضية ترجع لعام 1998. وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.

وقال ممثل الادعاء ماهيبال بيشنوي للصحفيين خارج المحكمة بولاية راجستان في غرب البلاد «صدر أمر اعتقال باسمه وسيرسل إلى السجن المركزي». ودفع خان ببراءته من التهمة المنسوبة إليه التي رفعها عليه أفراد من قبيلة البيشنوي التي تقدس الظباء.

وقرار الإدانة أمس، ليس أول عهد خان بالمحاكم. ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع أحدهم.