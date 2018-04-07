24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الزهور" تحتج على حفر الشوارع في بروكسل
- هل ملف "المغرب 2026" جاهز لامتحان تنقيط لجنة "الفيفا"؟
- حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية
- هذه خمسة مشاهد من مأساة انتحار كتاب مغاربة
- "السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء
حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)
"السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)
احتيال "شبكة لبنانية" يكبد شركات مغربية خسائر بالمليارات (5.00)
- رصيف الصحافة: الحرب على البوليساريو ستدوم سنوات وتشمل الجزائر - (109)
- إغماءات بالجُملة تثير حيْرة أولياء أمور تلميذات ثانوية مغربية - (78)
- احتيال "شبكة لبنانية" يكبد شركات مغربية خسائر بالمليارات - (68)
- خبير رياضي: الرباط أساءت قراءة معايير الترشج لاستضافة المونديال - (58)
- تقرير استراتيجي: الجزائر تدعم انفصال الصحراء قبل ابتلاع البوليساريو - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإفراج عن النجم الهندي سلمان خان
قررت محكمة هندية الافراج بكفالة عن النجم الهندي سلمان خان، الذي حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات لقتل ظبي أسود محمي.
وأدين خان (52 عاما) أمس الأول الخميس بقتل ظبي أسود، وهو نوع محمي بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي في ولاية راجستان بشمال البلاد في أكتوبر 1998.
ومنذ صدور الحكم يقبع خان في السجن بمدينة جودبور بالولاية.
وقال محامي الادعاء، ماهيبال بيشنوي، إن محكمة المدينة قررت الافراج عن خان بكفالة بشروط تشمل قيامه بإيداع سند شخصي بقيمة 50 ألف روبيه (770 دولارا).
وذكرت تقارير وسائل الإعلام أنه من المرجح أن يخرج خان من السجن في وقت لاحق من مساء اليوم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.
وحددت المحكمة السابع من مايو المقبل موعداً لإجراء جلسة الاستماع المقبلة.
وقال محامو خان إنه يعتزم استئناف الحكم في محكمة أعلى درجة.
واحتفى معجبو خان بالقرار بالرقص وإلقاء بتلات الزهور خارج المحكمة جودبور.