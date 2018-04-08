قطة صغيرة تنضم إلى قوات الشرطة في أمريكا!

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انضمت قطة صغيرة إلى صفوف قوات الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية بعد اختبار صارم.

واختبر قسم شرطة تروي قرب مدينة ديترويت يوم الجمعة الماضي، خمس قطط من ملجأ للحيوانات الأليفة، ليضم إحداها إليه، وقالت إدارة الشرطة إن القطة ستكون شريكة لأحد الضباط، وستظهر بشكل علني.

وأشارت الإدارة إلى أنها تُريد الترويج لتبني الحيوانات الأليفة من الملاجىء، وأنها لم تختر الضابط المعني، ولكنها تخطط لتصويت على تويتر.

وأعلن القسم في البداية، أنه سيعين قطة، إذا وصل عدد المصوتين على تويتر إلى 10 آلاف في أبريل (نيسان) الجاري، ولكن الوصول إلى هذا الرقم لم يستغرق سوى 4 أيام، حسب موقع إنسايد إيدشن.