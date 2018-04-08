24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب (5.00)

  3. مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين (5.00)

  4. مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)

  5. الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | قطة صغيرة تنضم إلى قوات الشرطة في أمريكا!

قطة صغيرة تنضم إلى قوات الشرطة في أمريكا!

قطة صغيرة تنضم إلى قوات الشرطة في أمريكا!
صحف
الأحد 08 أبريل 2018 - 21:54

انضمت قطة صغيرة إلى صفوف قوات الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية بعد اختبار صارم.

واختبر قسم شرطة تروي قرب مدينة ديترويت يوم الجمعة الماضي، خمس قطط من ملجأ للحيوانات الأليفة، ليضم إحداها إليه، وقالت إدارة الشرطة إن القطة ستكون شريكة لأحد الضباط، وستظهر بشكل علني.

وأشارت الإدارة إلى أنها تُريد الترويج لتبني الحيوانات الأليفة من الملاجىء، وأنها لم تختر الضابط المعني، ولكنها تخطط لتصويت على تويتر.

وأعلن القسم في البداية، أنه سيعين قطة، إذا وصل عدد المصوتين على تويتر إلى 10 آلاف في أبريل (نيسان) الجاري، ولكن الوصول إلى هذا الرقم لم يستغرق سوى 4 أيام، حسب موقع إنسايد إيدشن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.