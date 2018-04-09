مصرع 68 شخصا في إندونيسيا جراء تناولهم مشروبات كحولية

هسبريس - إفـي

لقي 68 شخصا على الأقل مصرعهم في إندونيسيا خلال أبريل الجاري جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها، وفقا لما ذكرته مصادر طبية.

وسُجلت مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا أغلب الضحايا القتلى بإجمالي 37 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما.

وأٌودع 55 آخرون تتراوح أعمارهم بين 14 و51 عاما بالمستشفى لإصاباتهم بالتسمم، فيما تلقى ثلاثة آخرون العلاج وخرجوا من المستشفى، وفقا لسجلات طبية تمكنت وكالة (إفي) من الوصول إليها.

وأفاد ياني سومبينا المدير العام لمستشفى "كيكالينجكا" حيث تودع الضحايا، في تصريحات متلفزة، بأن المعامل لا تزال تعمل على تحليل مصدر الكحول المغشوش منزلي الصنع.

ووفقا لسومبينا وصلت الضحايا إلى المستشفى تعاني من دوار وقئ وكثير منهم كان فاقدا الوعي من بين أعراض أخرى.

فيما سجلت مدينة جاكرتا حالات وفاة جراء المشروبات الكحولية المغشوشة بدأت في الأول من أبريل حتى وصلت إلى 31 قتيلا، وفقا لمتحدث شرطة العاصمة جاكرتا أرجو يوونو.

وعلى خلفية ذلك، وقعت سلسلة اعتقالات ومداهمات أمنية.

يذكر أنه في عام 2016 لقى نحو 30 شخصا مصرعهم بوسط جزيرة جاوة جراء تناول مشروبات كحولية منزلية الصنع.

ورغم تنظيم بيع الكحول بشكل كبير في أندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، وخضوعها لضرائب عالية، إلا أن الاتجار بالمشروبات الكحولية المهربة يعد ممارسة منتشرة في البلاد، وفقا لأكبر رابطة مسلمة "Nahdlatul Ulama".

وتعد "Nahdlatul Ulama" مجموعة معتدلة أبدت اعتراضها العام الماضي على منع بيع الكحول الذي طالبت به الجماعات الإسلامية المحافظة بسبب مخاطر تناول مشروبات كحولية مغشوشة.