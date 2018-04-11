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الرئيسية | منوعات | يقتل زوجته بالخطأ أثناء احتفاله بشفائها من السرطان

يقتل زوجته بالخطأ أثناء احتفاله بشفائها من السرطان

يقتل زوجته بالخطأ أثناء احتفاله بشفائها من السرطان
صحف
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 13:49

في حادث مأساوي، تسبب رجل بريطاني بمقتل زوجته دهساً بعدما سقطت من دراجتها النارية على الأرض أثناء محاولتها تجنب سيارة مسرعة.

تحولت فرحة جيم مكالون (52 عاماً) بشفاء زوجته فانيسا (48 عاماً) من مرض السرطان إلى كارثة بعدما دهسها عن طريق الخطأ بينما كان يقوم برفقتها بجولة في المدينة على دراجتيهما الناريتين.

وكانت فانيسا، التي تعمل مدربة قيادة متمرسة، قد تعافت للتو من مرض السرطان، وقرر الزوجان الذهاب في نزهة تحت أشعة الشمس بدراجتيهما النارية. وتوفيت السيدة مكالون متأثرة بجراحها بعد الحادث الذي وقع على طريق سريعة غرب ويلز.

وقد ألقي القبض على مكالون بعد الحادث وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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