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الرئيسية | منوعات | صحيفة: بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا استعداداً لضربات محتملة

صحيفة: بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا استعداداً لضربات محتملة

صحيفة: بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا استعداداً لضربات محتملة
وكالات
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:19

قالت صحيفة "ديلي تليغراف"، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا وذلك استعداداً لتوجيه ضربات للنظام السوري قد تبدأ مساء الخميس، على أقرب تقدير.

وذكرت الصحيفة، أن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا رداً على هجوم يشتبه في تنفيذه بأسلحة كيماوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.

ونقلت عن مصادر بالحكومة قولها، إن بريطانيا "تفعل كل ما يلزم" لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.

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