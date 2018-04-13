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الرئيسية | منوعات | بهذه الطريقة تكتشف إن تمت سرقة بياناتك على فيسبوك !

بهذه الطريقة تكتشف إن تمت سرقة بياناتك على فيسبوك !

بهذه الطريقة تكتشف إن تمت سرقة بياناتك على فيسبوك !
صحف
الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:43

أطلقت فيس بوك صفحةً لمستخدميها تمكنهم من التعرف ما إن تم استخدام بياناتهم في الحادثة المعروفة بفضيحة كامبريدج اناليتكا والتي تم تسريب قرابة 87 مليون حساب من حسابات مستخدمي فيس بوك، حيث ستتمكن بعد زيارة هذه الصفحة والتي تتوفر باللغة العربية معرفة هل تم استخدام بياناتك وتحليلها أم لا، لقد كان التسريب عن طريق تطبيق طرف ثالث يسمى "This is your digital life" والذي قام المستخدمون بتسجيل الدخول فيه بواسطة حساباتهم في فيس بوك وبذلك تم إستخدام بيانات المسجلين وتحليلها وتوظيفها في حملة ترامب الإنتخابية.

إن كنت قاطن في إحدى الأوطان العربية فإنك على الأغلب لم تكن من أولائك الذين قاموا بتنزيل التطبيق ولكن أخبار كهذه تأكد لنا سلوك فيس بوك وجهدها المستمر في تصحيح ما حصل وإعطاء مستخديمها مزيد من الوضوح، ففي وقتٍ سابق قامت بإطلاق أداة تمكن المستخدمين من حذف تطبيقات الطريق الثالث دفعة واحد، والسماح للمستخدمين بحذف محادثاتهم في تطبيق المحادثة فيس بوك مستجر وقامت أيضاً بتقليل حجم الباينات التي تجمعها من سجل المكالمات والرسائل النصية وذلك بحذفها دورياً كل عام، وأضافت أنه ستقوم بالتأكد من هويات المعلنين ذوي الأنشطة السياسية.

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