واتساب يضيف ميزة جديدة مذهلة لمستخدميه!

هسبريس - متابعة

صار بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" على أندرويد استرجاع ملفات الوسائط المتعددة التي قاموا بحذفها.

ووفق جريدة "الدايلي ميل"، فإن أي مستخدم لواتساب على أندرويد بات بإمكانه استرجاع الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية والملفات التي أرسلها وحذفها فيما بعد.

أما طريقة عمل هذه الميزة فتتم من خلال الرجوع إلى المحادثة والضغط على الملف الذي تود استرجاعه، ثم سيظهر لك خيار "إعادة تحميل".

وتتوفر هذه الميزة في التحديث الجديد، الذي تم طرحه في وقت سابق لمستخدمي أندرويد، بينما لم تعلن الشركة بعد موعد توفير الخاصية لمستخدمي آيفون.