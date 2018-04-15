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كُتّاب وآراء
الشرطة تواصل البحث عن شخص اغتصب ألمانية في قطار خاص
تواصل الشرطة في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي البحث عن مشتبه به باغتصاب امرأة ألمانية في قطار كان يقل مشجعي كرة قدم عائدين من مباراة كرة قدم، حسب ما ذكرت الشرطة الألمانية.
ولم تعطِ الشرطة مزيداً من التفاصيل عن عمليتي البحث والتحقيق. وكانت عملية الاغتصاب المحتملة قد حدثت في قطار كان يقل مئات المشجعين العائدين من مباراة بين بايرن ميونخ وبوروسيا مونشينغلادباخ مساء السبت.
وقد قامت الشرطة بتفتيش مئات المشجعين والتأكد من هوياتهم الشخصية في محطات قطارات ولايات هيسن وراينالاند-بفالز وشمال الراين-ويستفاليا. وتبحث الشرطة عن شخص ألماني، من أصل بولوني، في الثلاثينيات من عمره يشتبه بقيامه باغتصاب الألمانية ذات التسع عشر عاماً في مرحاض القطار. وأفادت الشرطة أن الشخص معروف لديها.
وقد كانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أول وسيلة إعلام تتحدث عن الجريمة المحتملة.