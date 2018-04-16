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شاهد في دقيقة كيف خسر هذا الشاب 20 كيلو من وزنه

شاهد في دقيقة كيف خسر هذا الشاب 20 كيلو من وزنه
صحف
الاثنين 16 أبريل 2018 - 20:14

وثّق شاب أمريكي عملية تحوله من البدانة إلى الرشاقة واكتساب جسم رياضي، عبر مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني مدته أقل من دقيقة واحدة.

وعلى مدى 12 أسبوعاً، دأب هانتر هوبس (24 عاماً)، على التقاط صورة لنفسه بشكل يومي، لمعرفة التغير الذي طرأ على جسمه وعضلاته، وفي النهاية، تمكن من خسارة أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه.

وفي نهاية التجربة، عمل هوبس على تجميع الصور، في فيديو قصير مدته 55 ثانية، يظهر مدى التحسن الكبير، الذي طرأ على جسمه، خلال 3 أشهر من التمرين.

ويقول هوبس إنه بدأ هذه التجربة على سبيل الفضول، لكنه يعترف في نفس الوقت، أنها أصعب ما قام به على الإطلاق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لكن الجزء الأصعب لم يكن روتين التدريبات اليومية القاسية، بل الحفاظ على نظام غذائي منتظم، اقتصر فيه على تناول الدجاج والبطاطا الحلوة والشوفان والسلطات واللوز والبروتينات ومصل اللبن.

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