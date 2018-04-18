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كُتّاب وآراء
عمرها 3 سنوات وتطلق النار على أمها الحامل
رجل ترك سلاحه داخل سيارته وغادر السيارة للتسوق، لتمسك ابنته الصغيرة بالسلاح وتطلق منه رصاصة تستقر في صدر أمها الحامل. حادث يعيد للذاكرة سلسلة من الحوادث المشابهة في الولايات المتحدة.
أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها، النار على أمها الحامل وأصابتها بجروح خطيرة. ووقع الحادث وفقا لوسائل إعلام أمريكية، داخل سيارة في منطقة لركن السيارات في ولاية إنديانا الأمريكية، إذ عثرت الطفلة على السلاح داخل سيارة الأسرة.
ووفقا لمحطة "إي بي سي7"، فإن الأب، ترك السلاح بدون تأمين داخل السيارة ثم خرج من السيارة للتسوق. وبالصدفة عثرت الطفلة على السلاح وأطلقت منه رصاصة استقرت مباشرة في صدر الأم الحامل، التي نقلت للمستشفى في حين ألقت السلطات القبض على الأب.
يذكر أن حوادث إطلاق النار على يد أطفال، مسألة تكررت كثيرا في الولايات المتحدة، إذ أشارت إحصائية متخصصة، إلى أن أكثر من 60 طفلا في الولايات المتحدة، استخدموا أسلحة وأطلقوا منها النيران، خلال عام 2016 وحده. وفي العام ذاته، أطلق طفل في الثانية من عمره النار على أمه وقتلها.