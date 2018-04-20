ملياردير يدفن كنزاً ثميناً ويُعطي إشارات لإيجاده!

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تبدو مهمة العثور على كنز فوريست كين المدفون في أمريكا ليست سهلة، رغم بعض الإشارات التي ألمح لها فوريست في قصيدة شعرية خصصها لفك طلاسم الكنز، الذي لقي أربعة أشخاص حتى الآن مصرعم أثناء رحلة البحث عن كنز.

فشل أكثر من 350.000 شخص في العثور على الكنز الثمين، الذي يُسيل لعاب الكثير من الناس منذ سنوات، الراغبين في فك طلاسم كنز، يبدو أن مهمة العثور عليه ليست سهلة على الإطلاق. ففي سنة 2009 أعلن الرجل الأمريكي الغني فوريست فين، أنه خبأ كنزا تبلغ قيمته المالية 1,6 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "بيزنيز إنسايدر" الألماني.

ووضع فوريست فين (87 عاما) مجموعة من الإشارات، التي تقود إلى العثور على مكان الكنز. إذ يتحتم على كل راغب في ذلك قراءة كتابين، ألفهما فوريست فين بنفسه وأعطى فيهما بعض الإشارات عن مكان الكنز، بالإضافة إلى قصيدة شعرية تتضمن الكثير من الأبيات، التي تُساعد على فك أحجية الكنز. ويؤكد فوريست أنه يجب قراءة قصيدته الشعرية بتمعن "اقرأ الإشارات الموجودة في قصيدة الشعرية بشكل دائم ...فالكنز في الخارج ينتظرك".

ويوضح موقع "بيزنيز إنسايدر" أن فوريست خبأ الكنز في "جبال روكي"، وهي سلاسل جبلية تقع في شمال القارة الأمريكية، حيث وضع الأمريكي الثري الكنز على ما يبدو في مكان معين في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وبحسب نفس المصدر، يتكون الكنز من صندوق يزن حوالي 20 كيلوغراما، وعامر بالقطع الذهبية ومجوهرات ثمينة وكذلك قطع أثرية قديمة، مضيفا أن العثور على هذا الكنز الثمين يتطلب الكثير من الصبر والجهد.

من جهة أخرى، يشير موقع صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم أثناء رحلة البحث عن الكنز، وأضاف موقع الجريدة البريطانية أن فوريست فين، يعتقد أن مهمة إيجاد الكنز قد تتطلب ربما 1000 سنة حتى يجده شخصا ما، وأردف أن كين يطلب من المغامرين توخي الحيطة والحذر أثناء البحث عن الكنز وعدم المُجازفة.

هدف إنساني

وأشار فوريست فين أنه يهدف من خلال وضعه الكنز في "جبال روكي"، هو دفع الآباء إلى أخذ أطفالهم إلى الطبيعة والتمتع بمناظرها الساحرة، وأضاف "أريد أن أعطي للأطفال شيئاً ما، إذ يقضون وقتا طويلا في ألعاب الفيديو والهاتف المحمول"، وتابع قائلا "أتمنى أن يذهبوا للصيد ويبحثوا عن الحفريات، ويلتقطوا جذوع الأشجار المتعفنة ويكتشفوا ما تحتها...وبالطبع البحث عن الكنز".

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