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تهريب تفاحة يكلف مسافرة 500 دولار !

تهريب تفاحة يكلف مسافرة 500 دولار !
صحف
الأحد 22 أبريل 2018 - 19:31

تواجه مسافرة أميركية غرامة قدرها 500 دولار، بعدما احتفظت في حقيبتها بتفاحة من وجبة الطائرة، وتنوي السيدة المنحدرة من ولاية كولورادو، اللجوء إلى القضاء لتفادي العقوبة القاسية.

واستندت الجمارك الأميركية، في قرارها الغريب، إلى عدم تصريح المسافرة بالتفاحة، كما أن الفاكهة لم تجتز اختبار الصحة، فيما تسعى سلطات الولايات المتحدة إلى ضمان مراقبة صارمة للأغذية التي تدخل البلاد، تفاديا لبعض الحشرات.

لكن المسافرة التي كانت قادمة من العاصمة الفرنسية، تقول إنها جلبت التفاحة من رحلة الطائرة التابعة لشركة "دلتا" الأميركية، "حين قدمت إلي التفاحة لم أكن جائعة، فأخذتها معي"، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

واقترحت كريستال تودلوك، أن ترمي التفاحة في سلة القمامة أو أن تأكلها، لكن رجال الجمارك أخبروها أن ذلك لن يفيدها شيئا كما أن الفاكهة ستكلفها غاليا.

وأعربت تودلوك عن تذمرها مما تعرضت له، متسائلة حول ما إذا كان من السليم فرض غرامة على مسافر منهك بسبب حملة تفاحة قدمت له في الطائرة.

وتقول تودلوك إنه كان على طاقم الطائرة أن يوضح للمسافرين بأنهم سيواجهون غرامات لدى الجمارك، في حال حملوا أغذية قدمت لهم على متن الرحلة الطويلة بين باريس والولايات المتحدة.

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