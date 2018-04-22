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كُتّاب وآراء
اكتشف الحمية التي استعملها الملايين وساعدتهم على فقدان الوزن
لا شك أن العثور على الحمية المناسبة لكل شخص، هي السبيل الأمثل لخسارة الوزن الزائد، الذي لا يؤثر على المظهر فقط، بل يتسبب أيضاً في أمراض خطيرة.
وتعد حمية 5:2، من أكثر الحميات شعبية في جميع أنحاء العالم، وساعدت الملايين على خسارة الوزن الزائد، فبعد مرور نحو 12 أسبوعاً، يمكن خسارة نحو 7 كيلوغرامات من الوزن بفضلها.
ولكن الدكتور ميشيل موسلي، طورها بل وأطلق نسخته الخاصة منها، والتي يقول إنها تساعد على خسارة نحو 15 كيلوغراماً، في المدة نفسها.
وتعتمد الحميتان على الوصفات المستوحاة من النظام الغذائي المتوسطي، مع إصدار منخفض السعرات الحرارية لأيام الصيام، ونسخة أعلى من السعرات الحرارية لتناول الطعام عندما لا تقيد نفسك ولكنك ترغب في تناول الطعام الصحي.
وتعتمد حمية 5:2 على نهج يعرف باسم الصياح المتقطع، أو بشكل أكثر دقة، تقييد السعرات الحرارية خلال يومين، وينطوي على تناول الطعام الصحي خلال خمسة أيام في الأسبوع، ثم تخفيض كمية السعرات الحرارية إلى حوالي 800 سعرة خلال اليومية المتبقيين.
وفي الأصل، كانت الحمية تعتمد على 500 سعرة حرارية في اليوم للمرأة، و600 للرجل، لكن الكثيرين يعانون من الاقتصار على هذه الكمية من العسرات الحرارية، لذلك قام الدكتور موسلي بإجراء تعديل بسيط على هذه الحمية، واكتشف أن السعرات الحرارية الإضافية مفيد حقاً في خسارة الوزن.