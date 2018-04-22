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شارات حمراء ظهر بها نجوم الكالتشيو.. فما سرها؟

شارات حمراء ظهر بها نجوم الكالتشيو.. فما سرها؟
صحف
الأحد 22 أبريل 2018 - 23:25

تضامن نجوم الدوري الإيطالي مع حملة تناهض العنف ضد المرأة، خلال الجولة 34 من عمر المسابقة.

وظهر النجوم والمدربون بشارات حمراء على وجوهم، ابتداءً من مباراة روما وسبال، وصولاً إلى قمة يوفنتوس ونابولي يوم الأحد.

وبحسب مصادر صحافية محلية، فإن 6 ملايين امرأة إيطالية تتعرض للعنف الأسري، وهو ما دفع النجوم للمشاركة في هذه الحملة.

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