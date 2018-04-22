24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية" (5.00)

  2. "البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)

  3. دراسة: الرياضات الشاقة تقوي مناعة الإنسان (5.00)

  4. مسابقة "الروبوتيك" بمكناس (5.00)

  5. أخبار فيسبوك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه أطعمة وأعشاب تسرّع التعافي بعد الإنجاب

هذه أطعمة وأعشاب تسرّع التعافي بعد الإنجاب

هذه أطعمة وأعشاب تسرّع التعافي بعد الإنجاب
صحف
الأحد 22 أبريل 2018 - 23:29

بإمكان الأمهات الجدد اللاتي تجدن صعوبة في شفاء الجلد بعد الولادة التماس العون بتناول بعض الأعشاب والمغذيات الطبيعية التي تخفف الآلام وتسرّع الشفاء. إليك مجموعة من الأطعمة الآمنة للأم والطفل:

يساعد التوت الأحمر على إعادة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتقليل تمدده، وشفائه من النزيف الزنجبيل. يقلّل الزنجبيل الالتهابات ويزيد من تدفق الأكسجين إلى الرحم، كما أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم، ويحسن من أداء الكبد.

التوت الأحمر. استُخدم التوت الأحمر كعلاج في الطب القديم لإعادة الحيوية لعضلات الرحم، وتنظيفه. ويُعتقد أنه يساعد على إعادة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتقليل تمدده، وشفائه من النزيف. إلى جانب ذلك يحتوي التوت على فيتامين "سي" والبوتاسيوم وفيتامين "ب" وهي تركيبة تساعد على شفاء أنسجة العضلات واستعادة مرونتها.

العسل. يحتوي العسل الطبيعي على مضادات حيوية طبيعية تساعد على شفاء الجروح.

إنزيم بروملين. تنصح التوصيات الصحية الأوروبية بتناول مكملات إنزيم بروملين من جرعة 500 ملغ أكثر من مرة في اليوم لعلاج الإصابات والجراحات، ويمكن تناول هذه المكملات على معدة خاوية.

فيتامين "سي". تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" لتسريع الشفاء، مثل الفراولة (الفريز) والأناناس والبابايا والجوافة.

فيتامين "أ". يساعد فيتامين "أ" على شفاء الجروح وإعادة بناء أنسجة الجلد. يوجد الفيتامين في منتجات الحليب وكبد الدجاج والبقر والبطاطا الحلوة والجزر والخضروات الورقية كالخس والسبانخ والملوخية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.