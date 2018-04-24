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الرئيسية | منوعات | مسلسل "أرطغرل" يغيب عن الشاشة.. وهذا ما يعدّه لمشاهديه

مسلسل "أرطغرل" يغيب عن الشاشة.. وهذا ما يعدّه لمشاهديه

مسلسل "أرطغرل" يغيب عن الشاشة.. وهذا ما يعدّه لمشاهديه
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 13:08

بعد أن طوى المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" صفحة الأمير سعد الدين كوباك بمقتله على يد "أرطغرل"، يستعد المسلسل لـ "حلة جديدة" في حلقته الأسبوع المقبل.

وكشفت أسرة المسلسل عن تحضيراتها من أجل مرحلة جديدة من الأحداث والتطورات الدرامية في مسيرة البطل "أرطغرل"، حيث تعمل على تحضيرات وديكورات جديدة، بحسب ما نقله الإعلام التركي.

وبناء على هذه التحضيرات والتجهيزات، كشفت أسرة المسلسل عن تاريخ عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، وهو الأسبوع المقبل، وتحديدا في 2 مايو ، ليغيب المسلسل بذلك هذا الأسبوع.

ومع انتهاء الحلقة السابقة، تحولت الأنظار إلى الحلقة المقبلة منتظرة التفاصيل الجديدة التي ستأتي الأسبوع المقبل، مع الحلة الجديدة التي أعلن عنها.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

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