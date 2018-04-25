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كُتّاب وآراء
ممرض يقتل 97 مريضا... وواحد!
نسب الادعاء العام في ألمانيا جريمة قتل إضافية إلى ممرض سابق اتهم بقتل العشرات من المرضى في مستشفيين، ليصل عدد القتلى الذين يواجه محاكمة بشأنهم في وقت لاحق من العام الجاري إلى 9.
يقضي نيلز هويغل بالفعل عقوبة بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شخصين.
كان قد اتهم في وقت سابق من العام الجاري بقتل 97 مريضا آخرين على مدار سنوات في مستشفيين يقعان شمال غربي ألمانيا.
من المقرر أن تجرى وقائع محاكمته في الثلاثين من أكتوبر في أولدنبورغ.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الادعاء العام قال اليوم الخميس إنه يتهم هويغل بقتل مريض آخر بعد أن عثر خبراء طبيون على آثار لعقار يستخدم لمرضى القلب في عينات أخذت من المريض لكنهم أخبروا المحققين خطأ أن النتيجة كانت سلبية.
وستقرر محكمة الولاية ما إذا كان يجب إضافة الحالة إلى لائحة الاتهام أم لا.