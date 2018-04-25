"عين الحوت" أو "مسمار القدم".. ما هي أسبابه وحلوله؟

هسبريس - د.ب.أ

لا يمثل مسمار القدم أو ما يُعرف بعين السمكة، مشكلة جمالية فحسب، بل مشكلة صحية أيضاً، إذ يتسبب في الشعور بألم رهيب يحول حياة المريض إلى جحيم كلما وطأت قدمه الأرض.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن مسمار القدم ينشأ غالباً بسبب ارتداء أحذية ضيقة تضغط على أصابع القدم وتحتك بها.

وتندرج أيضاً وضعيات القدم الخاطئة ضمن أسباب ظهور عين السمكة.

وحذرت المجلة المعنية بالصحة والجمال من إزالة عين السمكة باستخدام مقص أو سكين أو أي آلة حادة؛ وإلا فقد ينشأ جرح خطير تنفذ عبره البكتيريا والجراثيم إلى الدورة الدموية وتسبب في تسمم الدم.

وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة عين السمكة باللاصقات الطبية، التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية، والتي تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض اللبنيك، على أن تُستعمل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

وتتمتع هذه اللاصقات بتأثير مقشر من شأنه إزالة الطبقة المتقرنة السميكة.

ويمكن أيضاً مواجهة عين السمكة بحمام القدم، الذي يتألف من ماء دافئ تُضاف إليه بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، حيث يعمل الزيت الطيّار على إذابة الطبقة المتقرنة السميكة، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.

وبعدها يُمكن إزالة عين السمكة برفق وحذر بواسطة حجر الخفاف.

وينبغي إزالة عين السمكة لدى اختصاصي عناية بالأقدام إذا كانت تغطي مساحة كبيرة من الجلد أو إذا كانت متوغلة في الجلد بعمق أو إذا نشأت بسبب وضعيات الأقدام الخاطئة أو بسبب بعض الأمراض، مثل السكري أو الروماتيزم.

ويمكن الوقاية من عين السمكة بارتداء حذاء بمقاس مناسب ومريح.

ومن المفيد أيضاً وضع فرش طبي من الفوم لمزيد من الراحة أثناء المشي.