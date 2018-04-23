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بعد زواجهما اكتشفا شيئا غريبا يتعلق بميلادهما!

بعد زواجهما اكتشفا شيئا غريبا يتعلق بميلادهما!
صحف
الاثنين 23 أبريل 2018 - 23:20

فوجئ عروسان من ولاية لويزيانا الأمريكية تعارفا عبر تطبيق تيندر، عندما اكتشفا أنهما وُلدا في اليوم ذاته وفي نفس المستشفى.

ولم يكن لدى الزوجان الذان ارتبطا رسمياً في 14 أبريل، أي فكرة عن اشتراكهما في يوم الميلاد، والعام، بل المستشفى أيضاً،عندما التقيا لأول مرة، بعد تعارفهما.

وتقول الزوجة، إنها لاحظت الأرقام 1-14-93 في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأنتوني، وعندما سألته عن هذه الأرقام، قال إنها تشير إلى يوم ميلاده، وكانت مفاجأة كبرى لها، بما أنه يوم عيد ميلادها أيضاً، حسب موقع إنسايد إيدشن.

وبعد التعارف اكتشفا أن مكان ولادتهما أيضاً واحد، مستشفى إيست جيفرسون العام في مدينة ميتايري.

وتوقفت المصادفات عند ذلك الحد، بعد تبين أن الزوج ولد في الـ 11:35 في 14 يناير 1993، في حين ولدت عروسه، بعد بضع ساعات في الـ 6:09 من مساء اليوم نفسه.

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