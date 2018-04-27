24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:39
|13:30
|17:07
|20:12
|21:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- الحراك الاحتجاجي بين الافتراضي والواقعي في السياق المغربي
- احذروا الهواة!
- للأقنعة وجوه خفية
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)
شفيق: الثقافة العربية الإسلامية تتجاهل الواقع .. والفلسفة تعاني اليُتم (5.00)
- اتفاق تاريخي ينهي 65 سنة من "الحرب الباردة" بين الكوريتين - (162)
- الصحراء "تعرقل" مفاوضات الصيد .. والمغرب: السيادة خط أحمر - (104)
- مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو ويثمن جهود المغرب بالصحراء - (67)
- مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالإخلاء "الفوري" لمنطقة الكركرات - (61)
- بعد سنوات من الانتظار .. سيدة تحقق "حلم الأمومة" بإنجاب ستة توائم - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق علمي يتوصل إلى 44 سببا جينيا للاكتئاب الشديد
توصل فريق علمي دولي إلى 44 من المتغيرات الجينية التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، وقالوا إن كل البشر يحملون بعضاً منها على الأقل. وقال العلماء إن النتائج الجديدة قد تساعد في تفسير سبب عدم استجابة البعض لمضادات الاكتئاب. كما قد تمهد الطريق أمام أدوية جديدة. وخلص العلماء أيضاً في الدراسة، وهي الأكبر من نوعها، إلى أن الأساس الجيني للاكتئاب هو نفسه أساس اضطرابات نفسية أخرى مثل الفصام.
ويؤثر الاكتئاب الشديد على حوالي 14 في المائة من سكان العالم، وهو أكبر مسبب للعجز على المدى البعيد. لكن حوالي نصف مرضى الاكتئاب فقط يستجيبون جيداً للعلاجات الموجودة. وقال الباحث جيروم برين، الذي عمل مع فريق البحث وهو من جامعة كينجز كوليدج في لندن، إن المتغيرات الجينية الجديدة المكتشفة يمكن أن تحدث طفرة في مجال علاج الاكتئاب، من خلال فتح الباب أمام وسائل لاكتشاف علاجات جديدة أفضل.
ونشرت الدراسة أمس الخميس في دورية (نيتشر جينيتكس) وتشمل بيانات أكثر من 135 ألف مريض بالاكتئاب الشديد. وقالت الباحثة كاثرين لويس، وهي خبيرة في جامعة كينجز كوليدج في لندن وعملت مع فريق البحث، إن هذه الدراسة تسلط ضوءاً ساطعاً على الأساس الجيني للاكتئاب. لكنها مجرد خطوة أولى. وتابعت الباحثة أن هذا المجال في حاجة إلى المزيد من البحث لكشف النقاب عن المزيد من الأسس الجينية وفهم كيف تعمل الجينات والضغوطات البيئية معا لزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.