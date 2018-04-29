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دون حاجة لأن تمتلك حسابا فيه.. هذه 4 طرق تمكنك من البحث في فيسبوك

دون حاجة لأن تمتلك حسابا فيه.. هذه 4 طرق تمكنك من البحث في فيسبوك
صحف
الأحد 29 أبريل 2018 - 20:23

تعد منصة فيس بوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بفضل قاعدة المستخدمين الشهرية النشطة التي تزيد عن 2.2 مليار، وهذا أيضاً يجعل المنصة أكبر محرك بحث عن الأشخاص على كوكب الأرض مع إمكانية البحث عن الأشخاص والصفحات والمشاركات والمجموعات والأحداث وحتى الصور.

ولا يمكنك البحث في فيس بوك عن الأشخاص بحسب أسمائهم فحسب، بل أيضاً عن طريق عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، كما تختلف نتائج البحث ومعلومات الملف الشخصي التي تراها اعتماداً على إعدادات الخصوصية الفردية للمستخدمين.

وبينما تكون ميزة البحث أكثر قوة عندما تقوم بتسجيل الدخول للمنصة، قد تكون هناك أوقات تريد فيها إجراء بحث سريع دون تسجيل الدخول، حيث يمكن أن يكون فحصاً سريعاً لخلفية شخص ما تخطط لتوظيفه أو التحقق من صفحة عامة، حيث يوجد أوقات يكون فيها متاعب تسجيل الدخول إلى المنصة لفحص شيء ما لا يستحق ذلك.

ونستعرض كيفية البحث في فيس بوك دون حساب:

بحث غوغل

غوغل هو ملك محركات البحث بلا منازع، وإذا كنت تعرف بعض طلبات البحث المتقدمة، يمكنك البحث في غوغل عن أنواع ملفات معينة، وعناوين URL، بل والبحث في موقع معين عن شيء محدد.

وعندما تقوم بالسماح لمحركات البحث بفهرسة ملفك الشخصي على فيس بوك، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن تواجه غوغل مشكلة في العثور على ملفك، يمكن بعد ذلك إيجاد الشيء الذي تبحث عنه، على سبيل المثال، إذا كنت تريد البحث عن صفحة البوابة العربية للأخبار التقنية في فيس بوك عن طريق غوغل يمكنك كتابة التالي: site:facebook.com Aitnews، ويمكنك أيضاً إجراء ذات عملية البحث باستخدام معرفات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

دليل فيس بوك

وبينما يتميز بحث غوغل بالقوة ويعمل على كل من الأشخاص والصفحات، فهم يفهمون قاعدة بياناتهم بشكل أفضل من فيس بوك، أدخل دليل فيس بوك، قد يطلب منك التحقق من أنك شخص عادي وليس روبوتاً.

ويمكنك إخبار المنصة بالبحث عن أشخاص أو صفحات أو أماكن، ما عليك سوى اختيار علامة التبويب ذات الصلة وإدخال الاستعلام، وستعود المنصة مع نتائج البحث.

Facebook People Search

هذه الطريقة لا تعرض فقط الملف الشخصي للشخص الذي بحثت عنه، بل ستعرض أيضاً معلومات أخرى ذات صلة مثل صاحب العمل والمدينة والمدرسة ومكان العمل، وأي بيانات أخرى متاحة للعامة لمساعدتك في الوصول إلى الملف الشخصي الذي كنت تبحث عنه.

وهذا يجعل البحث عن أشخاص فعالاً للغاية مما يمنحك القدرة على تحسين استعلامات البحث الخاصة بك، مثل غوغل سترى 10 نتائج فقط في صفحة واحدة.

محركات البحث الاجتماعي

ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي جاءت سلالة جديدة من محركات البحث، تدعى محركات البحث الاجتماعي، ويتمثل الهدف في جمع البيانات المتاحة للجمهور من عدد من مواقع الشبكات الاجتماعية، وعرضها بدقة لمراجعة الباحث.

وسوف نتحدث عن Social Searcher، الذي يسمح لك بالبحث ليس فقط عن الأشخاص، بل أيضاً عن المحادثات باستخدام علامات التصنيف وطلبات البحث المتقدمة، وسيعرض أيضاً نتائج من مواقع وسائط اجتماعية أخرى، ويمكن أن يكون مصدراً رائعاً إذا كنت تريد البحث عن المعلومات دون الرغبة في تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

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