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هذا ما قررت أن تفعله ممثلة إباحية في مواجهة ترامب

هذا ما قررت أن تفعله ممثلة إباحية في مواجهة ترامب
رويترز
الأحد 29 أبريل 2018 - 22:04

رفعت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز دعوى قضائية تتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشهير بسبب تغريدة يشير فيها إلى أنها كذبت بشأن واقعة تلقت خلالها تحذيرا ألا تبحث لقاء جنسيا مزعوما مع ترامب.

ورفعت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، الدعوى بسبب تغريدة في 18 أبريل نيسان شكك فيها ترامب في وجود رجل أظهرت الممثلة صورة مرسومة له بشأن الواقعة المزعومة في 2011، بعد خمس سنوات من اللقاء الجنسي المزعوم.

وكتب ترامب على تويتر "رسم بعد سنوات لرجل لا وجود له".

وقالت دانيالز في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إن ترامب يعرف أن ما قاله بشأن عدم وجود ذلك الرجل كذب أو تجاهل للحقيقة.

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