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بقع على أسنان طفلك؟ هذا هو سببها

بقع على أسنان طفلك؟ هذا هو سببها
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 30 أبريل 2018 - 23:01

قالت مبادرة "برودينت" الألمانية إن أولى الأسنان المستديمة لدى بعض الأطفال تظهر بها بقع أو تكون متفتتة وحساسة للألم، وهو ما يدل على نقص التمعدن بالأسنان، أي افتقارها للكالسيوم والفوسفور.

وفي هذه الحالة ينبغي العناية بأسنان الطفل جيداً نظراً لأن الأسنان، التي تعاني من نقص التمعدن، تكون أكثر عُرضة للإصابة بالتسوس. ولتجنب ذلك، شددت "برودينت" على أهمية أن يخضع الطفل لفحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان لاكتشاف نقص التمعدن والتسوس مبكراً وعلاجهما في الوقت المناسب.

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