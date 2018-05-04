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فيسبوك يمنح خاصية مسح سجل التصفح لمستخدميه

فيسبوك يمنح خاصية مسح سجل التصفح لمستخدميه
وكالات
الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:00

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربرغ، بأن شبكة التواصل الاجتماعي تعمل حالياً على تمكين المستخدمين من حذف حساباتهم الخاصة بملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى التي تتبع أنشطتهم على منصة التواصل الاجتماعي.

وقارن زوكربرغ الخاصية الجديدة بوظيفة «حذف التاريخ» في متصفح الويب، والتي تمسح ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح الآخر.

وأضاف زوكربرغ: «الفكرة هي أن هناك الكثير من المواقع التي تحتاج إلى ملفات تعريف الارتباط لكي تعمل، لكن يجب أن تكون قادراً على مسح سجل تصفحك وقتما تشاء».

وتابع: «نحن نبني نسخة تتبع هذه الخصائص على (فيسبوك) أيضاً. ستكون بمثابة تحكم بسيط لمسح سجل التصفح على (فيسبوك)، بمجرد الضغط على زر واحد».

وأدلى زوكربرغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر لمطوري «فيسبوك» في سان خوسيه، كاليفورنيا.

وأشار إلى أن إزالة ملفات تعريف الارتباط من المتصفح يمكن أن تجعل تجربة الإنترنت أسوأ، والشيء نفسه سيكون صحيحاً في وظيفة «فيسبوك».

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