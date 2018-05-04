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كُتّاب وآراء
هذه هي المستجدات التي ستحملها النسخة الجديدة من واتساب
كشفت شركة «فيسبوك» عن تحديثات جديدة لتطبيق «واتساب» الذي تمتلكه، بعد أقل من يوم على استقالة المدير التنفيذي لـ«واتساب»، جان كوم.
وأعلنت الشركة، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أنها ستضيف خيارات دردشة الفيديو الجماعية إلى التطبيق، مما سيسمح للمستخدمين الاتصال بالصوت والصورة في العديد من الأشخاص بوقت واحد. وستواصل الشركة تركيزها على السماح لرجال الأعمال بالتواصل عبر تطبيقها بسهولة.
كما أكدت الشركة أن الإصدار التجريبي الجديد «2.18.132» على أجهزة أندرويد سيمكن المشرفين على المجموعات من تحديد صلاحيات الأعضاء، وهو أمر لم يمكن ممكنا من قبل. فمثلا، في السابق كان يحق لأي فرد من المجموعة تعديل الصورة أو اسم المجموعة، أما الآن، فأصبح لرئيس المجموعة قدرة التحكم بهذه الممارسات، أي تحديد الصلاحية الممنوحة لكل فرد.
كما تلقى تطبيق «انستغرام» التابع لـ«فيسبوك» أيضا تحديثات جديدة، بما في ذلك ميزة الدردشة المرئية الجماعية التي تسمح للأشخاص بالدردشة سوياً وتصفح جدولهم الزمني في الوقت نفسه.