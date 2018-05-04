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كُتّاب وآراء
بالفيديو.. سر غريب يحيط بسيارة وجدت معلقة بجسر في تورونتو
ظهرت سيارة زرقاء صباح الأربعاء وهي تتدلى بحبل من جسر تورونتو المزدحم في ساعة الذروة الصباحية، الأمر الذي دفع رجال الطوارئ لإسقاطها على الأرض حتى لا يتعرض أحد للأذى بسببها.
وقد لف الغموض الطريقة التي وصلت بها هذه السيارة إلى المكان، حيث بدأت السلطات في مدينة تورونتو بالتحقيق في ملابسات الحادث في مسعى منها لمعرفة هوية من قام بتعليق السيارة بهذا الشكل.
في بداية الأمر، ظن رجال الشرطة بأن السيارة المعلقة كانت جزءاً من فيلم يتم تصويره في المنطقة، إلا أنهم سرعان ما أدركوا أن الحادث مدبر.
وقال بعض متابعي الفيديو، إن عملية تعليق السيارة ما هي إلا دعابة حاول مجموعة من الأشخاص تنفيذها في المكان، بينما قال آخرون إن مثل هذه الدعابات قد تشكل خطراً حقيقياً على حياة الآخرين، ويجب عدم اللجوء إليها على الإطلاق.
يذكر أن السلطات قامت بإقفال الطريق السريعة التي تمر تحت الجسر، حتى يتم إسقاط السيارة وإخلائها من المكان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.