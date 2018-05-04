بهذه الطريقة تعرف أمك عثرت على شريك حياتك المناسب

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لسنوات طويلة، حاولت أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية تكريس مفهوم "توأم الروح" الذي يفترض وجود شخص ما في مكان ما يمكن أن يكون الشريك المثالي لحياتك.

إلا أن خبيرة العلاقات في مدينة ملبورن الأسترالية ميغان لوسكومبي، تعتقد أن هذا المفهوم خاطئ، وليس هناك شخص واحد فقط لكل منا، حيث تقول: "أؤمن تماماً بوجود رفقاء الروح، لكنني أعتقد أنه يوجد أكثر من شخص لكل منا".

وأضافت ميغان: "من المستحيل أن يكون هناك شخص واحد فقط، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، ستتوقف حياتك إذا لم تقابله".

وأشارت ميغان، إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على الكثيرين، لمحاولة العثور على الشخص المناسب، وتوأم روحك قد لا يكون أول شخص تقع في حبه، بل ربما تلتقي به في الأربعينات أو الخمسينات من العمر. وليس بالضرورة أن يكون عشيقاً، بل يمكن أن يكون المعلم أو الوالد أو حتى الصديق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما أوضحت ميغان، أن توأم الروح ليس بالضرورة أن يبقى معك إلى الأبد، ولكن عندما يكون في حياتك، يكون التأثير كبيراً، وغالباً ما تلتقي بتوأم روحك، عندما تجد شخصاً يجذب انتباهك، أو ترغب بالارتباط به على الفور.

وبينت ميغان، أن توأم روحك، سيساعدك في تعلم بعض من أكبر دروس الحياة، ولكن كيف تعرف أنك التقيت به؟

المؤشرات التالية، تدل أنك التقيت بتوأم روحك، الذي ترغب بمتابعة حياتك برفقته:

1- وجودك إلى جانبه يجعلك تشعر بأنك أفضل

2- تطابق القيم بينك وبينه

3- يقدم لك دفعة معنوية إلى الأمام

4- يملك جميع الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتك

5- شخص تحبه دون قيد أو شرط

6- شخص تتواصل روحك معه وتتحدث إليه

7- شخص تريد قضاء الكثير من الوقت إلى جانبه