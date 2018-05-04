24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3313:2917:0720:1721:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  2. غامبيا: تهديد ترامب لن يمنع من التّصويت للمغرب (5.00)

  3. فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)

  4. أدلة المغرب وحزب الله (5.00)

  5. طائرة ورقية تتسبب في حريق بمستوطنة إسرائيلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بهذه الطريقة تعرف أمك عثرت على شريك حياتك المناسب

بهذه الطريقة تعرف أمك عثرت على شريك حياتك المناسب

بهذه الطريقة تعرف أمك عثرت على شريك حياتك المناسب
صحف
الأربعاء 02 ماي 2018 - 23:43

لسنوات طويلة، حاولت أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية تكريس مفهوم "توأم الروح" الذي يفترض وجود شخص ما في مكان ما يمكن أن يكون الشريك المثالي لحياتك.

إلا أن خبيرة العلاقات في مدينة ملبورن الأسترالية ميغان لوسكومبي، تعتقد أن هذا المفهوم خاطئ، وليس هناك شخص واحد فقط لكل منا، حيث تقول: "أؤمن تماماً بوجود رفقاء الروح، لكنني أعتقد أنه يوجد أكثر من شخص لكل منا".

وأضافت ميغان: "من المستحيل أن يكون هناك شخص واحد فقط، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، ستتوقف حياتك إذا لم تقابله".

وأشارت ميغان، إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على الكثيرين، لمحاولة العثور على الشخص المناسب، وتوأم روحك قد لا يكون أول شخص تقع في حبه، بل ربما تلتقي به في الأربعينات أو الخمسينات من العمر. وليس بالضرورة أن يكون عشيقاً، بل يمكن أن يكون المعلم أو الوالد أو حتى الصديق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما أوضحت ميغان، أن توأم الروح ليس بالضرورة أن يبقى معك إلى الأبد، ولكن عندما يكون في حياتك، يكون التأثير كبيراً، وغالباً ما تلتقي بتوأم روحك، عندما تجد شخصاً يجذب انتباهك، أو ترغب بالارتباط به على الفور.

وبينت ميغان، أن توأم روحك، سيساعدك في تعلم بعض من أكبر دروس الحياة، ولكن كيف تعرف أنك التقيت به؟

المؤشرات التالية، تدل أنك التقيت بتوأم روحك، الذي ترغب بمتابعة حياتك برفقته:

1- وجودك إلى جانبه يجعلك تشعر بأنك أفضل

2- تطابق القيم بينك وبينه

3- يقدم لك دفعة معنوية إلى الأمام

4- يملك جميع الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتك

5- شخص تحبه دون قيد أو شرط

6- شخص تتواصل روحك معه وتتحدث إليه

7- شخص تريد قضاء الكثير من الوقت إلى جانبه

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.