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بهذه الطريقة تعرف إن كان هناك نقص في المغنزيوم بجسدك

بهذه الطريقة تعرف إن كان هناك نقص في المغنزيوم بجسدك
صحف
الاثنين 07 ماي 2018 - 01:21

لا يتم قياس المغنيسيوم بالدم في الفحوصات العادية، ويتم تشخيصه عندما يقل مستواه عن 1.8 ملغ لكل ديسيلتر من الدم. لكن يمكن التعرف على بعض العلامات التي تكشف وجود هذا النقص، خاصة أن المغنيسيوم يدخل ضمن معظم وظائف الجسم تقريباً، ولنقصه مضاعفات عديدة منها التسبب في نقص الكالسيوم والبوتاسيوم.

يقوم المغنيسيوم بالتفاعل مع أكثر من 300 إنزيم في الجسم لأداء وظائف عديدة، منها ما يتعلق بالعضلات والأعصاب، وتنظيم ضغط الدم، وإنتاج الطاقة في خلايا الجسم، وتجديد خلايا الدي إن إيه.

أعراض نقص المغنيسيوم:

* تشنج العضلات وخاصة في الوجه.

* التعب والإحساس بالضعف.

* الدوخة والقيء.

* الارتعاش والشد العضلي.

* الإمساك.

* حدة رد الفعل (تغير السمات الشخصية).

* تغير إيقاع ضربات القلب.

من أهم أسباب نقص المغنيسيوم: تعاطي الكحول، والإسهال، والرضاعة الطبيعية، والسكري، والتقدم في العمر، ووجود مشاكل صحية تؤثر على وظائف الهضم.

لزيادة مدخلات الجسم من المغنيسيوم تناول: الأرز البني، والأفوكادو، والمكسرات، والبقوليات، والشوفان.

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