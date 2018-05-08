24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:29
|13:29
|17:08
|20:20
|21:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في قوة الاحتجاج الناعم
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- "شجرة كتب" تحتفي بمبادرة اللتنمية البشرية
- انتشار الأزبال والقاذورات يغزو شوارع دار الضمانة
- مركز يعتبر حكما على حقوقي "عقابا سياسيا"
- الترويج لمقاطعة منتجات استهلاكية يتسبب في عزل خطيب جمعة - (135)
- جنوب إفريقيا للمغرب: لن نصوت لملفكم .. سندعم "أمريكا 2026" - (134)
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟ - (116)
- الداودي يبرئ الحكومة من وصف "المداويخ" والإساءة إلى المقاطعة - (98)
- الجزائر تسعى إلى رفع معنويات أفراد الجيش بمناورات "الطوفان" - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بهذه الطريقة تعرف إن كان هناك نقص في المغنزيوم بجسدك
لا يتم قياس المغنيسيوم بالدم في الفحوصات العادية، ويتم تشخيصه عندما يقل مستواه عن 1.8 ملغ لكل ديسيلتر من الدم. لكن يمكن التعرف على بعض العلامات التي تكشف وجود هذا النقص، خاصة أن المغنيسيوم يدخل ضمن معظم وظائف الجسم تقريباً، ولنقصه مضاعفات عديدة منها التسبب في نقص الكالسيوم والبوتاسيوم.
يقوم المغنيسيوم بالتفاعل مع أكثر من 300 إنزيم في الجسم لأداء وظائف عديدة، منها ما يتعلق بالعضلات والأعصاب، وتنظيم ضغط الدم، وإنتاج الطاقة في خلايا الجسم، وتجديد خلايا الدي إن إيه.
أعراض نقص المغنيسيوم:
* تشنج العضلات وخاصة في الوجه.
* التعب والإحساس بالضعف.
* الدوخة والقيء.
* الارتعاش والشد العضلي.
* الإمساك.
* حدة رد الفعل (تغير السمات الشخصية).
* تغير إيقاع ضربات القلب.
من أهم أسباب نقص المغنيسيوم: تعاطي الكحول، والإسهال، والرضاعة الطبيعية، والسكري، والتقدم في العمر، ووجود مشاكل صحية تؤثر على وظائف الهضم.
لزيادة مدخلات الجسم من المغنيسيوم تناول: الأرز البني، والأفوكادو، والمكسرات، والبقوليات، والشوفان.