كيف يمكنك تجنب الصداع في أيام الصيام؟

صحف

1- ما هو الصداع الرمضاني؟

هو نوع من الصداع الشائع جداً خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك. أعراضه تشبه الصداع بسبب التوتر، الألم الخفيف إلى المعتدل أو الضغط المستمر على جانبي الرأس. حوالي 40% من الصائمين خلال الشهر الفضيل يعانون من هذا الصداع. وغالباً ما يحدث خلال الأيام الأولى من الصيام، وقد يدوم لدى البعض خلال الشهر بالكامل.

2- ما أسباب هذا الصداع؟

هناك عوامل عدّة تساهم في ظهور هذا الصداع مثل نقص السكر في الدم، التوقف عن تناول الكافيين (وهو الذي يتمتع بتأثير مسكن معروف للصداع)، الجفاف، التغيرات في العادات الغذائية اليومية (الصيام وروتين رمضان في بيئة عمل عالية الإنتاجية وتنافسية كما في دبي مثلاً يمكن أن يؤدي إلى ضغوط إضافية) وقلّة النوم.

3- ماذا يمكنك أن تفعلي؟

- بعد الإفطار، تجنبي الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر النقي، وذلك لمنع الإرتفاع السريع في مستويات السكر في الدم والذي يتبعه إنخفاض سريع قد يؤدي إلى حدوث صداع.

- إنّ تناول كوب من القهوة قبل بدء فترة الصيام، سيخفف من خطر نقص الكافيين في الجسم وبالتالي منع حدوث الصداع.

- أدخلي التمارين الرياضية في روتينك الرمضاني، فهي من الطرق التي ستساعد جسمك على التنفس بشكل عميق. إمشي لمسافة قصيرة بعد السحور، فهذه الخطوة تعزز أيضاً مستويات طاقتك لبقية اليوم.

- منع جفاف الجسم خلال الصيام يجب أن يكون عن طريق تناول كمية كافية من السوائل أثناء الوجبات.

- حافظي على روتين رمضاني ثابت، فتجنبي الذهاب إلى الفراش بعد فوات الأوان وتجنبي قلة النوم.

- في حال كنت لا تستطيعين السيطرة على الصداع مع هذه التدابير الوقائية، يُنصح بتناول الدواء؛ على أن تتناوليه قبل البدء بالصيام. وإن كان الصداع غير محتمل، ننصحك بطلب المشورة الطبية المتخصصة.

ضعي كلّ هذه النقاط نُصب عينيك واسعي جاهدة ليكون رمضان هذا العام منعشاً ومفيداً: نفّذي هذه النصائح للتغلب على الصداع وألم الرأس وركّزي أكثر على ثمار وبركة هذ الشهر الفضيل!