هذه أسباب للشيب المبكر قد يفاجئك اكتشافها

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ظهر الشيب في شعرك بعمر مبكر وتودين أن تعلمي السبب؟ هذه الأسباب المتعددة سنضعها بين يديك فاكتشفيها عن كثب...

- تلعب الجينات الوراثية في جسم الإنسان دوراً كبيراً في ظهور الشيب المبكر لديه، وعليك أن تعلمي أن هذه الجينات تنتقل من الأم والأب الى الأطفال لاحقاً.

الحزن الشديد يسبب في الكثير من الأحيان الشيب المبكر، وهو يحدث نتيجة صدمة يختبرها الشخص أكان عبر موت أحد الأحبة أو فراق الحبيب، حتى أن الخوف الشديد أو الهلع الذي قد يصيب أي إنسان في لحظة ما يكون الشيب نتيجته في أغلب الأوقات.

- غياب الطعام الصحي عن البرنامج الغذائي اليومي، وانقطاع المعادن عن الجسم، كلها عوامل مساهمة في تخفيض الأحماض والفيتامينات المحفزة لإنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.

- إن الخلل في وظائف الغدة الدرقية هو من الأسباب المباشرة لظهور الشيب المبكر في الرأس، هذا مع عدم العناية المركزة على الشعر وعدم غسله بانتظام...

- من ناحية أخرى، لا تنسي أن تلوين الشعر بالأكسيجين والصبغة هو من أبرز العوامل المساهمة في ظهور الشيب المبكر.

- العناية بالشعر ضرورية بشكل أسبوعي، فالكريمات والزيوت التي تطرقينها عليه، تغذي بدورها البصيلات وفروة الرأس لتكون إطلالته صحية ولونه مبهراً، فابدأي بهذا الأمر في عمر مبكر لكي تكسبي شعراً صحياً ولوناً مشرقاً لأطول مفترة ممكنة.