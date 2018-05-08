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الرئيسية | منوعات | هذه 5 مؤشرات تظهر أن شريكك لا يحبك

هذه 5 مؤشرات تظهر أن شريكك لا يحبك

هذه 5 مؤشرات تظهر أن شريكك لا يحبك
صحف
الاثنين 07 ماي 2018 - 23:12

لا شك أن أية علاقة ناجحة يجب أن تكون مبنية على الحب المتبادل بين الطرفين، لكن في بعض الأحيان، يعاني البعض من قلة اهتمام أو تجاوب الشريك، وهو مؤشر هام، على أن هذه العلاقة لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وفيما يلي، مجموعة من المؤشرات، تدل على أنك تضيع وقتك مع شخص لن يحبك أبداً، بحسب موقع إليت ديلي:

1- الرد القصير على الرسائل

إذا لاحظت أن من تحب يرد على رسائلك بشكل مقتضب، وبكلمة واحدة أو عبارات موجزة، فهذا مؤشر على أنه لا يهتم بك كثيراً، ولا يشعر بالانجذاب نحوك.

2- لا يحاول التقرب منك

في حال كنت مع من تحب في مكان عام، لن يحاول التقرب منك أو لمس يدك لإظهار مشاعر الحب، في حال لم يكن يبادلك نفس المشاعر، فالتقارب الجسدي جزء هام من أية علاقة عاطفية.

3- يتجنب النظر إليك

نظرات الحب والإعجاب هامة للغاية في علاقة الحب، وفي حال غيابها، فهذا دليل واضح على أن هناك مشكلة جوهرية في هذه العلاقة.

4- عدم التفاعل معك على مواقع التواصل

في عصرنا الحالي، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، من أهم وسائل التفاعل بين البشر، ومن الضروري أن تظهر الاهتمام لمن تحب، عن طريق التعليق على صوره، وإبداء إعجابك بمنشوراته.

5- عدم تخصيص الوقت الكافي لك

عندما تقع في حب شخص ما يصبح الأهم في حياتك، وتحرص بشكل دائم، على قضاء أطول وقت ممكن معه، أما إذا كنت لا تهتم كثيراً لغيابه عنك، فأنت بالتأكيد لا تكن له مشاعر الحب الصادقة.

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