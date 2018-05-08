هذه هي الفوائد الهائلة لفاكهة الزبيب

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الزبيب ما هو إلّا العنب الذي تمّ تجفيفه في الشمس، يُستخدم عادةً في السلطات أو مع الشوفان أو في الحلويات ويمكنك تناوله وحده نيئاً ولكن باعتدال لأنّه غني بالسكر والسعرات الحرارية؛ ولكنّ الزبيب يتمتع بفوائد صحيّة كثيرة سنُلقي نظرة سوياً على بعضها.

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يتمتع الزبيب بخصائص تهدئة المعدة. فهو سهل الهضم ويعزز صحة البكتيريا المعوية. ولأنّه غني بالألياف، فهو يساعد على الهضم بسهولة. لهذا فهو علاج فعّال للإمساك والإسهال.

2- علاج إلتهاب المفاصل:

إنّ الزبيب غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والفيتامين "سي"، والتي تظهر نشاطاً مُضاداً للإلتهابات.

كما أنّ الزبيب يحتوي على الكالسيوم والأهم من ذلك أنّه يتضمن البورون الذي يحسن امتصاص الكالسيوم.

4- مكافحة السرطان:

إنّ نظاماً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة يخفف من خطر الإصابة بمرض السرطان، وهنا يأتي دور الزبيب. فمضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب لا تقتل الخلايا السرطانية فقط إنّما أيضاً تمنعها من التكاثر. يحتوي الزبيب على مركبات الفينولية المعروفة بمنع ظهور سرطان المعدة. كما أنّ دراسة يونانية أظهرت كيف أنّ مركبات الفينولية الموجودة في الزبيب يمكنها أن تساعد في الوقاية من سرطان القولون.

5- تنظيم ضغط الدم وحماية القلب:

أظهرت تقارير الكلية الأمريكية لأمراض القلب كيف أن الزبيب يمكنه أن يكون وسيلة صحية لخفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب. وقد يكون ذلك بفِعل إرتفاع مستويات البوتاسيوم فيه الذي يلعب دوراً في تنظيم مستويات ضغط الدم. والألياف الموجودة في الزبيب يمكنها أن تقلل من تصلّب الشرايين، وبالتالي تنظيم ضغط الدم.

ومن المعروف أيضاً أنّ الزبيب يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وهي طريقة أخرى تساهم في صحة القلب.

6- علاج فقر الدم

إنّ الزبيب غني بالحديد. فتناوله مع الفيتامين "سي" يعزز امتصاص الحديد الذي بدوره يمكنه أن يساعد في علاج فقر الدم.

هناك فوائد صحيّة أخرى، ولكننا حاولنا تقديم الأهم لك. إحرصي دائماً على تناول كمية معتدلة من الزبيب!